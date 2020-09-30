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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد إعلان الحداد.. «سينما مصر» تواصل عروضها الإثنين المقبل

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:18 ص
سينما مصر
سينما مصر
حسين الجندي
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صرح المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، بأنه تنفيذا لقرار إعلان الحداد، وتعليق وزارة الثقافة لكافة أنشطتها لمدة ثلاثة أيام، يواصل العرض المسرحى "سينما مصر" تقديم عروضه فى السابعة والنصف من مساء يوم الإثنين ٥ أكتوبر المقبل، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

وأضاف جلال، مخرج مسرحية "سينما مصر" أن العرض سيقدم لمدة ثلاثة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء 5 و6 و7 أكتوبر على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد.

"سينما مصر" هو عرض تخرج الدفعة الثانية قسم التمثيل بمركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية.

ويؤكد العرض على أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعداؤها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدًا.

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