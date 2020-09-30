سعر اليورو اليوم الأربعاء 30-9-2020 فى البنوك المصرية
الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:31 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد «الدستور» سعر اليورو، اليوم الأربعاء 30-9-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:
وعلي المستوي المحلي، استقر سعر اليورو أمام الجنيه اليوم في بنك اتش اس بي سي، والبنك المصري الخليجي، مقابل ارتفع سعر اليورو في البنك الأهلي اليوناني، وبنك التعمير والإسكان.
ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.49، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.47، كما ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه في بنك مصر ليسجل للشراء 18.30 جنيه وللبيع 18.45، وفي بنك مصر إيران سجل للشراء 18.26 جنيه وللبيع 18.55، أما في بنك عودة فسجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.47، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.52.
وعلي المستوي المحلي، استقر سعر اليورو أمام الجنيه اليوم في بنك اتش اس بي سي، والبنك المصري الخليجي، مقابل ارتفع سعر اليورو في البنك الأهلي اليوناني، وبنك التعمير والإسكان.
ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.49، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.47، كما ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه في بنك مصر ليسجل للشراء 18.30 جنيه وللبيع 18.45، وفي بنك مصر إيران سجل للشراء 18.26 جنيه وللبيع 18.55، أما في بنك عودة فسجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.47، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.52.
سعر اليورو اليوم الأربعاء 30-9-2020 في البنوك المصرية
وفي بنك الكويت الوطني تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.52، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.52، كما استقر سعر اليورو أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.32، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.52، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.52.