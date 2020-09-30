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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الأربعاء 30-9-2020 فى البنوك المصرية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:31 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد «الدستور» سعر اليورو، اليوم الأربعاء 30-9-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:

وعلي المستوي المحلي، استقر سعر اليورو أمام الجنيه اليوم في بنك اتش اس بي سي، والبنك المصري الخليجي، مقابل ارتفع سعر اليورو في البنك الأهلي اليوناني، وبنك التعمير والإسكان.

ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.49، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.47، كما ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه في بنك مصر ليسجل للشراء 18.30 جنيه وللبيع 18.45، وفي بنك مصر إيران سجل للشراء 18.26 جنيه وللبيع 18.55، أما في بنك عودة فسجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.47، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.52.

سعر اليورو اليوم الأربعاء 30-9-2020 في البنوك المصرية

وفي بنك الكويت الوطني تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.52، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.52، كما استقر سعر اليورو أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.32، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.52، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.52.

أسعار اليورو

كما استقر أيضًا سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.52، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.32 جينه وللبيع 18.47، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.52، وفي بنك اتش اس بي سي سجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.52، وفي البنك الاهلي المصري سجل للشراء 18.30 جنيه وللبيع 18.54، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.31 جنيه وللبيع 18.52.

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