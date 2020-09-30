سعر اليورو اليوم الأربعاء 30-9-2020 فى البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الأربعاء 30-9-2020 في البنوك المصرية

وفي بنك الكويت الوطني تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.52، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.52، كما استقر سعر اليورو أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.32، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.52، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.52.



أسعار اليورو كما استقر أيضًا سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.52، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.32 جينه وللبيع 18.47، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.52، وفي بنك اتش اس بي سي سجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.52، وفي البنك الاهلي المصري سجل للشراء 18.30 جنيه وللبيع 18.54، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.31 جنيه وللبيع 18.52.