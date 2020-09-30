مصر والصين فى ثانى أمسيات «علاقات ثقافية».. الليلة
الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:14 ص
نضال ممدوحطباعة
ضمن سلسلة علاقات ثقافية٬ تعقد في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ بالمجلس الأعلي للثقافة٬ اللقاء الثاني من أمسيات مبادرة «علاقات ثقافية»، والتى يتم الاحتفاء فيها بدولة الصين.
يستهل اللقاء بكلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة٬ يليها كلمة السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج٬ ثم كلمة السفير مجدي عامر، سفير مصر الأسبق بالصين، مساعد وزير الخارجية الأسبق.
كما يشارك في اللقاء، الدكتور محسن فرجاني، أستاذ اللغة الصينية بكلية الألسن وعضو لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة٬ والدكتور الصاوي الصاوي، أستاذ الفلسفة بجامعة بنها وعضو لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة٬ وعلاء عبد العزيز، أستاذ الدراما بأكاديمية الفنون ورئيس مهرجان المسرح التجريبي والمعاصر، ويدير الندوة الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس.
وتعقد الأمسية مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.
يستهل اللقاء بكلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة٬ يليها كلمة السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج٬ ثم كلمة السفير مجدي عامر، سفير مصر الأسبق بالصين، مساعد وزير الخارجية الأسبق.
كما يشارك في اللقاء، الدكتور محسن فرجاني، أستاذ اللغة الصينية بكلية الألسن وعضو لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة٬ والدكتور الصاوي الصاوي، أستاذ الفلسفة بجامعة بنها وعضو لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة٬ وعلاء عبد العزيز، أستاذ الدراما بأكاديمية الفنون ورئيس مهرجان المسرح التجريبي والمعاصر، ويدير الندوة الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس.
وتعقد الأمسية مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.