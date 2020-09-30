الأمن الدولى يطالب بوقف فورى للقتال بين أرمينيا وأذربيجان

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم إزاء العمليات القتالية الواسعة النطاق في منطقة قره باغ، ودعوا أذربيجان وأرمينيا لوقف إطلاق النار فورًا والعودة إلى المفاوضات، حسبما ذكرت سكاي نيوز عاجل.جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها مضطرة لاستخدام أسلحة ذات تدمير واسع النطاق في حربها ضد أذربيجان في قره باغ.وقال شومان ستيبيان، السكرتير الصحفي للوزارة: "وزارة الدفاع تحذر من أن القوات المسلحة الأرمنية مضطرة لاستخدام وسائل تدمير ومعدات عسكرية ذات تأثير ناري واسع النطاق للقضاء على القوات والمعدات العسكرية على مساحات شاسعة"، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم، قبل دقائق.