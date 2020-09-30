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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

«ديزنى» تعتزم تسريح 28 ألف عامل فى المدن الترفيهية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:22 ص
ديزني
ديزني
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ذكرت شبكة «سي.إن.بي.سي» التلفزيونية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة ديزني للإعلام والترفيه بسبيلها لتسريح 28 ألف عامل في قطاعات المدن الترفيهية والمنتجات الاستهلاكية، في ظل إجراءات الإغلاق والحد من عدد زوار هذه المدن؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب الشبكة التلفزيونية، فإن جوش دأمارو، رئيس قطاع مدن الترفيه في ديزني، قال في رسالة إلى موظفيه: «لا يمكننا ببساطة الاستمرار بكامل قوة عملنا في الوقت الذي نعمل فيه بجزء ضئيل من طاقتنا».

كانت مجموعة «ديزني» قد تعرضت لانتقادات من جانب أطراف عديدة، ومنها أعضاء في الكونجرس وأحد ورثتها؛ بسبب تسريح حوالي 100 ألف عامل في أبريل الماضي، لخفض النفقات في الوقت الذي أبقت فيه على أجور كبار موظفيها دون خفض.

وتمكنت «ديزني» مؤخرًا من إعادة فتح بعض المدن الترفيهية في العالم بما في ذلك في ولاية فلوريدا الأمريكية ولكن بأعداد محدودة من الزوار، في حين مازالت مدنها في ولاية كاليفورنيا مغلقة.

يأتي ذلك في حين تشير التقديرات إلى أن سوق العمل الأمريكية استعادت نحو نصف الوظائف التي فقدتها منذ مارس الماضي، لكن هناك مؤشرات على أن تعافي السوق يتباطأ، في الوقت الذي مازال الكونجرس الأمريكي عاجزًا عن الاتفاق على تمرير حزمة إجراءات التحفيز الجديدة منذ شهور.

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