تسرب للهواء بمحطة الفضاء الدولية

قالت وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس اليوم، إن هناك تسربا للهواء بمحطة الفضاء الدولية أعلى من المستويات الطبيعية لكنه لا يمثل أي خطر على الطاقم الروسي الأمريكي بالمحطة.ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن سيرجي كريكاليف المدير التنفيذي لروسكوسموس قوله إن التسرب رُصد في قطاع واحد بوحدة الخدمة ويعتزم الطاقم المكون من رائد الفضاء الأمريكي كريس كاسيدي ورائدي الفضاء الروسيين أناتولي إيفانيشين وإيفان فاجنر سيوقفانه في الأيام المقبلة.وقالت روسكوسموس إنه ربما يتم تزويد المحطة بالمزيد من الهواء.