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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الإحصاء: 1.5 مليار دولار صادرات مصر من الأحجار الكريمة والحلى خلال 6 أشهر

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:47 ص
الأحجار الكريمة
الأحجار الكريمة
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من الأحجار الكريمة واللؤلؤ والحُلى قاربت الـ1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي 2020، وجاءت الإمارات وكندا بين الأسواق العالمية الأكثر طلبًا لهذه الأصناف من الصادرات.

ولفت تقرير الإحصاء، إلى استحواذ دولة الإمارات على النصيب الأكبر من صادرات الأحجار الكريمة والحلى بقيمة 1.1 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ويونيو 2020 مقابل 518 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 131.5%.

وأضاف التقرير، أن صادرات الأحجار الكريمة إلى كندا بلغت 399.4 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2020 مقابل 279.4 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 43% خلال عام.

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