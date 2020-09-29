فيتامين«ك» يحميك من 3 أعراض مرضية وهذه مصادره الطبيعية

يعد فيتامين«ك» من الفيتامينات التي تحتوي على مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، أبرزها الحفاظ على قوة العظام والوقاية من أمراض القلب، إضافة إلى أهميته في شفاء الجروح؛ لأنه يساعد على تجلط الدم.وأورد موقع «بيزنس إنسيدر» الأمريكي أبرز الفوائد الصحية لفيتامين «ك»، مشيرًا إلى أنه يعد عنصرًا مهمًا لتخثر الدم بصورة تساعد على التئام الجروح ومنع النزيف المفرط؛ لأنه يساعد على تحويل الدم من سائل إلى قوام لزج شبيه بالهلام؛ ثم يتصلب ويتحول إلى قشرة.ويساهم فيتامين «ك» في حماية العظام، حيث يلعب دورًا مهمًا في دوران خلايا العظام التي تموت ليتم استبدالها وحماية العظام وزيادة قدرتها على مقاومة الكسر، كما أن فيتامين «ك» يعد من الأشياء التي تساهم في حماية القلب، حيث يرتبط خطر الإصابة بأمراض القلب بكميته في النظام الغذائي.ويقول الموقع إن من يتناولون 500 ميكروجرام من فيتامين «ك» كل يوم لمدة ثلاث سنوات يكونون أبطأ بنسبة 6% من تكلس الشريان التاجي، مقارنة بأولئك الذين تناولوا ببساطة مجموعة من الفيتامينات المتعددة في الفترة نفسها.ويمكن الحصول على فيتامين «ك» من عدة مصادر أبرزها الخضراوات الورقية الخضراء مثل «أوراق اللفت، والسبانخ، والبقدونس، والخس»، إضافة إلى الكبد والأسماك واللحوم والبيض.