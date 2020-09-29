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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إحصائية تكشف الفئات الأكثر عرضة للوفاة بكورونا فى مصر

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:41 م
كورونا فى مصر
كورونا فى مصر
أميرة ممدوح
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كشفت دراسة حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وجود اختلاف كبير فى الاتجاه العام لوفيات فيروس كورونا وفقًا لفئات السن، لافتة إلى أن عدد الوفيات فى الفئة العمرية أقل من 15 عامًا اتسم بالاستقرار.

وأشارت الدراسة إلى أن الاتجاه العام للوفيات أخذ فى الارتفاع لباقى الفئات العمرية بنسبة كبيرة من الأسبوع الأول إلى الأسبوع الخامس عشر، وبداية من الأسبوع السادس عشر أخذ عدد الوفيات فى الانخفاض للفئة العمرية 15-45 سنة.

وأظهرت الدراسة، أن التوزيع العمرى له تأثير واضح على أعداد الوفيات ونمط تغيرها خلال فترة الدراسة، نظرًا لوجود ارتباط وثيق بين الوفاة بسبب الفيروس والتقدم فى العمر فقد بلغت نسبة الوفيات بين مرضى فيروس كورونا حتى 18 أغسطس فى الفئة العمرية 46 سنة فأكثر نسبة 89.6%، من إجمالى الوفيات.

وأضافت أنه كلما زاد احتمال إصابة الأشخاص بالأمراض المزمنة كأمراض ضغط الدم المرتفع، السكرى، القلب، ما ينعكس على انخفاض مقاومة هؤلاء الأشخاص وارتفاع احتمال تعرضهم للوفاة، حيث إن نسبة الإصابة فى الفئة العمرية 60-69 بارتفاع ضغط الدم بلغت 65.3%، السكرى 28.8%، كما بلغت نسبة الإصابة بأمراض رئوية مزمنة 6%.

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