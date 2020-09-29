القباج تلتقي بعض رجال الأعمال بأسيوط لدعم برنامج «فرصة»

عقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء عصام سعد محافظ أسيوط إجتماعًا تنسيقيًا مع مجموعة من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع لمناقشة سبل دعم بعض البرامج والمشروعات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي ضمن خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد وإطلاق وحدة التدريب والتوظيف ضمن برنامج "فرصة" لتوفير فرص تدريبية مناسبة لاحتياجات سوق العمل.‪.جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أركان حرب محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومجدي نجيب وكيلمديرية التضامن بالمحافظة، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية وعلى حمزة رئيس اتحاد المستثمرين ومحمد حمدالله رئيس جمعية المستثمرين وإيهاب عبد الحميد نائب مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة وبعض مسئولي برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعى.وأكدت القباج، على أهمية وحدة التدريب والتوظيف في صقل خبرات ومواهب الشباب من الجنسين (الفتيات والبنين) لترسيخ الشراكات في مجالات التمكين والتنمية المستدامة ورفع وإطلاق قدرات المواطن من خلال خلق بيئة صديقة ومنظومة متكاملة لمساندة الفئات المهمشة والأسر الفقيرة في الحصول على فرصتها في التأهيل والتدريب والتوظيف الذاتي واكتساب المهارات التي تمكنها من الدخول إلى سوق العمل مشيدة بدور مركز تأهيل وتدريب البنين والفتيات التابع لمديرية التضامن الاجتماعي والتي تفقدتها الوزيرة يرافقها المحافظ خلال اليوم لتلبية احتياجات أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة وخاصة من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة‪.‬