التنظيم والإدارة: زيادة رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين بالمناطق النائية

أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أحقية العاملين بالمناطق النائية فى زيادة رصيد مدة الإجازات الاعتيادية بما لا يتجاوز خمسة عشر يومًا، وفقًا لقرارات السلطة المختصة فى هذا الشأن.ولفت التنظيم والإدارة، وفقًا لفيديو جراف نشره الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إلى أن تحديد المناطق النائية التى يسرى عليها قرار زيادة مدة الإجازة الاعتيادية يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أن القرار يقصد به المناطق النائية داخل مصر أو فرع الوحدة خارج البلاد.وأضاف أن القرارات الصادرة فى تحديد المناطق النائية شملت محافظات: أسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الوادى الجديد، مطروح، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر والعين السخنة بمحافظة السويس.