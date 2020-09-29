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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مياه سوهاج» تختتم دوري الشركة بفوز فريق التجارى

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:26 م
مياه سوهاج
مياه سوهاج
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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فاز فريق الشئون التجارية على فريق مياه أخميم بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة النهائية لدوري الكرة الخماسية والذي نظمته اللجنة الرياضية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بملعب الكرة الخماسية بمحطة مياه طهطا السطحية.

وقال اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن الدوري جاء ضمن الأنشطة الرياضية التي تنفذها الشركة لرفع الروح المعنوية للعاملين وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من العاملين لممارسة النشاط الرياضي وتعزيز روح العمل الجماعي والمنافسة الشريفة واكتساب الأخلاق الرياضية مما يعزز ثقافة الحوار والتسامح واحترام الآخرين.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه شارك في تلك البطولة التي استمرت فعالياتها لمدة شهر 192 لاعبا يمثلون 24 فريق من جميع فروع وقطاعات الشركة وحصل على المركز الثالث فريق التنفيذ الذاتي وحصل على المركز الرابع فريق المنشأة.
«مياه سوهاج» تختتم دوري الشركة بفوز فريق التجارى
«مياه سوهاج» تختتم دوري الشركة بفوز فريق التجارى
«مياه سوهاج» تختتم دوري الشركة بفوز فريق التجارى
«مياه سوهاج» تختتم دوري الشركة بفوز فريق التجارى
«مياه سوهاج» تختتم دوري الشركة بفوز فريق التجارى
«مياه سوهاج» تختتم دوري الشركة بفوز فريق التجارى

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