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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الدفاع الروسى: إرهابيو داعش انتقلوا إلى وسط وجنوب شرق آسيا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:48 م
سيرجي شويجو
سيرجي شويجو
الوكالات
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قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن القوات الروسية حيدت أكثر من 133 ألف مسلح في سوريا، مضيفا: "لم يدخل روسيا إرهابي واحد".

وقال شويجو: "تمت تصفية 865 من قادة العصابات وأكثر من 133 ألف مسلح، من بينهم 4500 مقاتل من الاتحاد الروسي ودول رابطة الدول المستقلة، كما تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وبعض الدول) لم يعد موجودا في سوريا، ولم يدخل إلى روسيا إرهابي واحد".

وقال سيرجي شويجو، في تصريحات سابقة، إن المسلحين بعد القضاء على "داعش" في سوريا ينتقلون إلى آسيا الوسطى وإلى جنوب شرق آسيا، مضيفا: "من المهم أن نشير إلى أنه بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، ينتقل المسلحون من سوريا والعراق إلى مناطق أخرى، بما في ذلك وسط وجنوب شرق آسيا".

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