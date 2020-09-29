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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إلغاء خصومات «القومى للترجمة» 5 ساعات غدًا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:39 م
القومي للترجمة
القومي للترجمة
حسام الضمراني
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أعلن المركز القومي للترجمة إلغاء فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للترجمة؛ التي تتضمن خصومات ٥٠% على جميع الإصدارات بمقر المركز بدار الأوبرا؛ التزاما بحالة الحداد التي أعلنتها الدولة لرحيل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد اليوم عن عمر ناهز 91 عاما.

اليوم العالمي للترجمة يوافق 30 من سبتمبر من كل عام، وهو ذكرى ميلاد القديس جيروم، مترجم الكتاب المقدس الذي يعتبر قديس المترجمين، ويرعى هذه المناسبة الاتحاد الدولي للمترجمين والذي تم تأسيسه في عام 1953. وفي العام 1991، أطلق الاتحاد فكرة الاحتفاء باليوم العالمي للترجمة كيوم معترف به رسميًا، وذلك لإظهار تعاضد المترجمين في جميع أنحاء العالم ولتعزيز مهنة الترجمة في مختلف الدول.

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الثقافة

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