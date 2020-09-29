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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«وسط الحمام».. قصة فيلا يوسف وهبي المحولة لفندق بالهرم

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:15 م
فيلا يوسف وهبي
فيلا يوسف وهبي
محمد مجدي
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في أحد ضواحي مدينة الجيزة تحديدًا بشارع «أبو حازم» الذي يعد التقاطع الوسطي لشارعي فيصل والهرم، مكث الفنان القدير يوسف وهبي 40 عامًا في فيلا بها الكثير من الإبداع بلقائه بفنانين هذا الجيل العظيم في تاريخ الفن المصري، قبل أن تتحول لفندق سياحي.

«الدستور» رصدت تفاصيل تحويل فيلا وهبي إلى فندق، حيث بدأت القصة عام 1940 عندما قام وهبي بشراء الأرض التي لم تكن بشكلها الحالي تمامًا، حيث قام ببناء الفيلا التي كانت منبر فني في فترات الخمسينيات والستينيات، قبل أن يتوفى الراحل في مطلع الثمنينات.

ومع بداية التسعينيات باعت أسرة الراحل الفيلا لإحدى الشركات التي تعاقدت بعد ذلك مع مجموعة فنادق «شيرتون» الشهيرة، التي بنيت بعد ذلك الفندق في أواخر هذه الحقبة الزمنية وبداية الألفية الثانية، إلا أن ذلك لم يدم طويلًا، حيث امتلكت شركة سياحية عالمية أخرى بأمتلاك الفندق وتحويله لشكله الحالي «أمارنت بيراميدز» الذي وضع العديد من الصور الخاصة بالراحل في أغلب أرجاءه.

ومن الأمور الغريبة في الفندق هي فكرة «الحمام» الذي قال أحد قاطني المنطقة، إن هذا المكان يمتلك أكثر من 3 آلاف حمامة منذ عشرات السنين، ومن المحتمل أن تعود لحقبة وجود الفنان القدير وهو ما جعل الفيلا مميزة خاصة وأن الحمام يمكث فوقها فقط ولا يقف على باقي أنحاء الفندق.
فيلا يوسف وهبي
فيلا يوسف وهبي
فيلا يوسف وهبي
فيلا يوسف وهبي
فيلا يوسف وهبي
فيلا يوسف وهبي

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