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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يصل إلى كليفلاند لإجراء أول مناظرة مع بايدن

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:19 م
ترامب
ترامب
الوكالات
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وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ظهر الثلاثاء، إلى كليفلاند في ولاية أوهايو حيث ستجري أول مناظرة بينه وبين خصمه الديمقراطي جو بايدن.

وقال مسئول كبير في حملته في الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» قبيل هبوطها إنه جاهز.

وتتجه أنظار ملايين الأمريكيين إلى شاشاتهم لمتابعة هذه المناظرة الرئاسية الأولى بين ترامب (74 عاما) وبايدن (77 عاما).

وسيتواجه المرشحان على مدى 90 دقيقة في مناظرة يديرها الصحفي في فوكس نيوز كريس والاس ستجرى في كليفلاند في أوهايو، وهي ولاية متأرجحة لا يملك فيها أي من الحزبين أغلبية وازنة.

وتبادلت حملتا المرشّحين الرئاسيين الاتهامات الثلاثاء قبل ساعات معدودة من موعد المناظرة التليفزيونية الأولى بينهما.

وقال فريق ترامب إن حملة بايدن نكثت باتفاق ينصّ على خضوع المرشحين قبل المناظرة لتفتيش للتثبت من عدم حيازتهما سمّاعات إلكترونية، وطالبت بفواصل عدّة خلال المناظرة.

ونفت حملة بايدن ما ورد، وقالت نائبة مدير حملة نائب الرئيس الأمريكي السابق كايت بيدنغفيلد إن فريق ترامب طلب من والاس عدم الإتيان على ذكر حصيلة وفيات كوفيد-19 ولو مرة واحدة خلال المناظرة.

ومن المقرّر أن يجري ترامب وبايدن ثلاث مناظرات قبل موعد الاستحقاق الرئاسي في الثالث من نوفمبر.

وحاليا يتقدّم بايدن على ترامب في الاستطلاعات التي تجرى على صعيد البلاد.

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