محافظ الغربية يتفقد مدينتي كفر الزيات وطنطا (صور)

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، جولة مسائية تفقد خلالها شوارع مدينة كفر الزيات، واطمأن على الحالة المرورية بالمدينة، كما تفقد المحافظ كورنيش النيل والشوارع المحيطة، موجها رئيس مركز ومدينة كفر الزيات برفع الإشغالات والقمامة بشكل دوري.ثم انتقل المحافظ إلى مدينة طنطا حيث تفقد شوارع النحاس والنادي والمديرية والقنطرة والجلاء وسعيد والحلو ومحب، كما تفقد منطقة الكورنيش موجها رئيس حي أول برفع الإشغالات بشكل مستمر.وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال التطوير والتجميل بميدان المحطة والسيد البدوي والمسند لإحدى الشركات الوطنية بقيمة إجمالية ٩ مليون جنيه، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني، رافق المحافظ في جولته رئيس حي أول طنطا ورئيس مدينة كفر الزيات.