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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

4 أكتوبر.. جرد مكتبات «هيئة الكتاب» بالقاهرة والجيزة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:07 م
هيئة الكتاب
هيئة الكتاب
حسام الضمراني
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تبدأ الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، عملية جرد لمكتبات الهيئة بمحافظتى القاهرة والجيزة ولمدة 10 أيام؛ ابتداء من يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر المقبل.

ويعقب عملية جرد المكتبات بمحافظتى القاهرة والجيزة عملية جرد موسعة لمكتبات الهيئة بالمحافظات بعد ذلك.

يذكر أن، قررت وزارة الثقافة تعليق جميع الأنشطة والفعاليات لمدة ثلاثة أيام حتى غروب شمس الخميس الأول من أكتوبر، تنفيذًا لقرار الدولة المصرية بإعلان الحداد العام حزنًا على رحيل الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت.

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