أحد سكان «الكداية» يرد على هجوم معتز مطر: «هجومك عليا يا خائن وسام على صدرى»

بعد قيام معتز مطر المذيع بقناة «الشرق» التابعة للجماعة الإرهابية، بالهجوم على أحد سكان قرية الكداية بمركز أطفيح ويدعى أيمن محمد معوض وشهرته أيمن أبومعوض، وتناوله بالسب والشتم، ونعته بالبلطجي وتاجر آثار، مدعيا إحضاره مأكولات للخدمات الأمنية المعينة بالقرية.

رد أيمن أبومعوض، على هجوم مطر عبر مقطع فيديو أكد فيه احترامه للقوات المسلحة والشرطة، قائلا «هجومك عليا يا خائن لأنى أدافع عن جيش وشرطة بلدى وسام على صدرى»، منهيًا حديثه بجملة «تحيا الجيش.. تحيا الشرطة.. تحيا مصر».

