الأمن يفحص واقعة التحرش الجماعى بإفريقية بزهراء مدينة نصر

تحركت الأجهزة الأمنية لفحص فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله بعض الشباب المراهقين يتعرضون لسيدة بمضايقات جعلتها تطلق صرخات استغاثة.وقال المتداولون للفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن محتوى الفيديو حالة تحرش جماعي من قبل سائقي تكاتك بمنطقة زهراء مدينة نصر بسيدة من جنسية إفريقية.من جانبها قالت مصادر أمنية، إن الفيديو قيد الفحص للوصول لحقيقة الواقعة وتحديد هوية أطراف الفيديو.