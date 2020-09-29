حميد الشاعرى يطرح أغنيته الجديدة «العين عليها تروح»

طرح الفنان حميد الشاعري أحدث أعماله الغنائية "العين عليها تروح" من ألبومه الجديد "أنا بابا"، وذلك عبر قناتها بموقع يوتيوب، بعدما قام بطرحها منذ أسبوعين على إحدى شركات الاتصالات.الأغنية من ألحان أحمد يوسف وكلمات سيد علي وتوزيع حميد الشاعري، جيتار أحمد حسين، كورال هارموني أحمد عوض، مكساج أحمد جودة، ديجيتال ماستر حميد الشاعري، وتم التسجيل في استديو الرسالة.كان آخر ألبومات حميد الشاعري بعنوان "روح السمارة"، الذي طرحه 2006، وطرح حميد الشاعرى مؤخرًا أغنية ديو بمشاركة كل من إيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر بعنوان "قادرين"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا ولاقت إعجاب الجمهور، الذي أشاد بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.