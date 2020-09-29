جامعة طنطا تصرف 600 جنيه «مكافأة إجادة» للهيئة المعاونة والعاملين

قرر مجلس جامعة طنطا، برئاسة الدكتور عماد عتمان القائم بأعمال رئيس الجامعة، صرف مكافأة إجادة قدرها 600 جنيه للهيئة المعاونة (المعيدين والمدرسين المساعدين)، والأطباء والنواب ولجميع العاملين بإدارة الجامعة وكلياتها ووحداتها والمدن الجامعية والمستشفيات الجامعية والمستشفى التعليمى العالمى، وكذلك قادة وأفراد الأمن الإدارى المتواجدين على رأس العمل.كما وافق المجلس على صرف 10 أيام لجميع أفراد العمالة غير المنتظمة وأفراد الأمن المتدربين بأجر يومي بحد أقصى 400 جنيه.وأكد الدكتور عماد عتمان، أن هذا القرار يأتى في إطار حرص الجامعة على دعم كافة العاملين بها، وتقديرًا لجهودهم غير العادية وتفانيهم في خدمة الجامعة، وإتمام مهامهم الوظيفية على النحو الأمثل.