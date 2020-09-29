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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تسجل 8051 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:34 م
إصابة جديدة بكورونا
إصابة جديدة بكورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، 8051 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بزيادة كبيرة عن 4070 حالة أمس الاثنين، ليرتفع بذلك مجمل الإصابات إلى 550690.

وارتفع كذلك عدد حالات الوفاة جراء مرض كوفيد-29 الذي يسببه الفيروس إلى 31893 بعد تسجيل 85 حالة اليوم الثلاثاء مقابل 81 حالة يوم الاثنين.

وعززت الحكومة في الآونة الأخيرة الإجراءات التي تهدف إلى احتواء معاودة ظهور الفيروس بنفس وتجنب العزل العام على المستوى الوطني.

وفرضت فرنسا واحدة من أشد عمليات العزل العام في أوروبا بين 17 مارس و11 مايو.

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