الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة قبيل المناظرة الرئاسية

أغلقت سوق الأسهم الأمريكية منخفضة اليوم الثلاثاء، منهية موجة مكاسب دامت لثلاث جلسات مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح قبل ساعات من أول مناظرة رئاسية أمريكية.وشملت الخسائر مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة.وقال ديفيد كارتر، مدير الاستثمار لدى لينوكس ويلث أدفيزرز في نيويورك: "المناظرة الرئاسية الليلة قد تحرك الأسواق ومن المستبعد أن يكون المستثمرون مراكز كبيرة قبلها.. حاليا، الأسواق تحركها بوضوح الأحداث في واشنطن، سواء التحفيز المالي أو انتخابات الرئاسة".ويترقب المتعاملون أول مواجهة مباشرة بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن في مناظرة ستذاع على الهواء مساء اليوم.تُظهر أحدث استطلاعات الرأي تقدم بايدن على مستوى البلاد ككل وفي عدد من الولايات الحاسمة.وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 133.7 نقطة بما يعادل 0.48 بالمئة إلى 27450.36 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 16.27 نقطة أو 0.49 بالمئة ليسجل 3335.33 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 32.28 نقطة أو 0.29 بالمئة إلى 11085.25 نقطة.