«تيك توك» يصدر دليلا للانتخابات الأمريكية

ذكر تطبيق تيك توك لمشاركة التسجيلات المصورة اليوم الثلاثاء في منشور على مدونته بالإنترنت، إنه سيصدر دليلا لتوفير معلومات للمستخدمين عن الانتخابات الأمريكية لعام 2020 للمساعدة في الحماية من المعلومات المغلوطة والمضللة.وقال تيك توك، إن الدليل سيتيح للمستخدمين معلومات عن المرشحين على مستوى الدولة والولايات والبلديات من موقع (بالوت ريدي)، وكيفية التصويت في كل ولاية.وسيشمل الدليل تسجيلات مصورة عن التوعية الإعلامية والعملية الانتخابية من مشروع التثقيف الرقمي ميديا وايز.ويخضع تطبيق تيك توك، المملوك لشركة بايت دانس الصينية، للتدقيق من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب مخاوف بشأن استغلاله لبيانات المستخدمين.وقال مايكل بيركمان مسؤول السياسة العامة الأمريكية في تيك توك بالمنشور "وضعنا دليلنا للانتخابات ونصب أعيننا خصوصية المستخدم".وحصل تيك توك يوم الأحد على مهلة في اللحظة الأخيرة بعدما أوقف قاض أمريكي بشكل مؤقت أمر إدارة ترامب بمنع شركتي أبل وألفابت المالكة لجوجل إتاحة تيك توك للتحميل على الأجهزة الإلكترونية من خلالهما.وتجري المفاوضات حاليا لوضع شروط اتفاق مبدئي لاستحواذ وولمارت وأوراكل على حصص في شركة جديدة ستشرف على عمليات تيك توك بالولايات المتحدة.