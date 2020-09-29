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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

العثور على امرأة حية وسط البحر بعد عامين من الاختفاء

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:28 م
امرأة حية وسط البحر
امرأة حية وسط البحر
وكالات
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في واقعة أشبه بالمعجزة، عثر صياد على امرأة طافية فوق المياه وسط البحر قبالة سواحل كولومبيا، وذلك بعد عامين من اختفائها.

ووثق الصياد هذه اللحظة بمقطع فيديو فريد، يرصد ظهور المرأة حتى خروجها من البحر سالمة.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تقارير إعلامية محلية، أن المرأة فقدت الاتصال بأسرتها منذ عامين، ولم ترد أي معلومات حول مكان وجودها، حتى جرى العثور عليها، السبت الماضي قرب سواحل مدينة بويرتو كولومبيا في أتلانتيكو.

وكان الصياد رولاندو فيسبال أول شخص يلمح المرأة تطفو فوق البحر في حالة ضعف شديدة، مع وجود علامات انخفاض درجة حرارة جسمها، بعدما قضت ساعات طويلة في المياه.

واقترب فيسبال وصديقه من المرأة العائمة التي لا تستجيب تقريبا لنداءاتهما باللغتين الإسبانية والإنجليزية، وبعد وهلة، اقتربا منها وحملها فيسبال إلى القارب.

وتعرفت السلطات على المرأة، التي قالت إنها تدعى إنجليكا جيتان، وتبلغ من العمر 46 عاما.

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