رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار النفط تهبط أكثر من 3% مع تنامى إصابات كورونا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:51 م
النفط
النفط
وكالات
طباعة
تراجعت أسعار النفط أكثر من 3% إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، الثلاثاء، بفعل المخاوف حيال توقعات الطلب على الوقود، بينما تكابد أوروبا والولايات المتحدة تناميًا في إصابات فيروس كورونا.

يتوخّى مستثمرو السلع الأولية والأسهم الحذر أيضًا، قبيل أول مناظرة في انتخابات الرئاسة الأمريكية بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس الجمهوري دونالد ترامب في وقت لاحق اليوم.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه في جالينا بولاية إلينوي، "تراجع اليوم أعقب عموما تراجعات في الأسهم".

وفي اليوم قبل الأخير له كعقد أقرب استحقاق، تراجع خام برنت تسليم نوفمبر 1.40 دولار بما يعادل 3.3% ليتحدد سعر التسوية عند 41.03 دولار للبرميل، في حين نزل عقد ديسمبر الأنشط 3.1 بالمئة إلى 41.56 دولار.

وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.31 دولار أو 3.2 بالمئة ليسجل 39.29 دولار للبرميل عند الإغلاق.

يأتي تراجع الأسعار قبيل صدور تقرير معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم وبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا الأربعاء الذي من المتوقع أن يُظهر ارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وتوفى أكثر من مليون شخص في أنحاء العالم بمرض كوفيد-19، وفقا لإحصاء أجرته رويترز، بينما تواصل الجائحة الإضرار بالاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.

موضوعات متعلقة

وهدان يكشف سبب انعقاد «النواب» وحقيقة تأجيل الانتخابات

«أتمنى أن أمثل أمامها ولو مشهدًا واحدًا».. أمنية أحمد رمزى التى لم تتحقق

القاهرة تعلن عودة البناء لأصحاب تراخيص 4 أدوار

مسلسل قوت القلوب الجزء الثاني الحلقة 18

الصور

image description

«ترام الإسكندرية».. هنا بدأت أول وسيلة نقل جماعية فى إفريقيا

image description

«القباج» من أسيوط: المبادرات الرئاسية تستهدف تحقيق حياة أفضل للمواطنين

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يوزعان مشروعات للمرأة المعيلة والأولى بالرعاية

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يفتتحان وحدة تدريب وتوظيف

image description

«صنع تماثيل للسيسي وآدم».. «المصري» بـ«مدينة الفخار»: «أنحت أي شيء أراه» (فيديو)

الأكثر قراءة

التليفزيون الكويتي يقطع برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم

بعد التوجيه بصرفها.. منحة العمالة غير المنتظمة 2020 ورابط موقع وزارة القوى العاملة

قرار بمراجعة معايير استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة

تفاصيل حبس متهم بهتك عرض طفل فى القاهرة الجديدة

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

رابط تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية 2020 نظام 3 سنوات صناعى

العثور على امرأة حية وسط البحر بعد عامين من الاختفاء

«ترام الإسكندرية».. هنا بدأت أول وسيلة نقل جماعية فى إفريقيا

تردد قناة أون تايم سبورت ONtime sports

أيام زمان

والد فنانة شهيرة رفض زواجها من عبدالحليم حافظ.. «أوصت بدفنها بجوار العندليب»

عمر الشريف يتعرض لموقف محرج بسبب من رسالة نجيب محفوظ

«موظف بيروقراطي».. كيف وصف نجيب سرور «محفوظ» في رسائله ليوسف إدريس؟

«تسديد ديون مصر وصورة الزعيم على الجنيه».. شائعات بهدف الشهرة

مقالات الرأي
منى رجب
متطلبات الرقمنة فى بلدنا
جلال حمام
نعم.. سنكون «أوبك» الغاز فى المنطقة
مؤمن المحمدي
بورسعيد
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. علامة مميزة فى تاريخ مصر
المزيد

الثقافة

4 أكتوبر.. جرد مكتبات «هيئة الكتاب» بالقاهرة والجيزة

الحسيني الثقافية ناعية أمير الكويت: كرس حياته لخدمة الأمة

«نقيب المنشدين» ناعيًا أمير الكويت الراحل: رجل التسامح والسلام

«التنمية الثقافية» يؤجل حفل «التنورة» حدادا على أمير الكويت