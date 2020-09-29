محافظ الوادي الجديد يناقش خطة تفعيل بروتوكول زيادة الرقعة الزراعية

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع أعضاء لجنة الدراسات الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات وذلك بمقر كلية الزراعة بجامعة عين شمس.بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور يسري هاشم رئيس جامعة هليوبوليس، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عادل البلتاجي رئيس القطاع الزراعي بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين وعدد من عمداء كليات الزراعة بالجامعات المصري الحكومية والأهلية والخاصة.حيث تم مناقشة خطة تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزارة التعليم العالي للاستفادة من خبرات العلماء المصريين، وتشجيع ودعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمحاصيل وذات العائد الاقتصادي المرتفع وجهود المحافظة لتطوير زراعة وإنتاج التمور.كما قام المحافظ بعرض خطة المحافظة لتطوير المشروعات الزراعية من خلال تحديث نظم الري وتشجيع ودعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمحاصيل وذات العائد الاقتصادي المرتفع كما تم عرض أهم المقومات والفرص الاستثمارية بالمحافظة.