الجيش السودانى يتلف 300 ألف قطعة سلاح غير شرعى

أتلف الجيش السوداني، الثلاثاء، 300 ألف قطعة سلاح في إطار حملة لمصادرة الأسلحة غير الشرعية المتفشيّة في البلاد بعد حرب أهلية استمرت عقودًا.قال إبراهيم جابر إبراهيم، عضو مجلس السيادة، أعلى سلطة في البلاد إن "بلدنا عانى بما فيه الكفاية"، وذلك خلال إشرافه على عملية التلف في قاعدة حجر العسل الواقعة على بعد نحو مئتي كيلومتر شمال العاصمة الخرطوم.وتحدّث جابر عن خطة تلحظ القيام "ببعض الإجراءات الصارمة جدًا التي تمنع حيازة السلاح"، وأضاف "سيكون السلاح فقط في أيدي القوى النظامية"، وأكد أن الأسلحة يجب أن تكون محصورة بيد القوات النظامية.وشهد السودان حروبًا أهلية متقطّعة منذ استقلاله في العام 1956، بينها حرب دارت بين عامي 1983 و2005 أفضت إلى انفصال جنوب البلاد، ونزاع مدمّر اندلع في العام 2003 في دارفور في غرب البلاد.وأحصت منظمة "مسح الأسلحة الخفيفة" ومقرها جنيف، 2.76 مليون قطعة سلاح غير شرعي في السودان في العام 2017، أي 6.6 سلاح لكل مئة شخص.وخاضت قوات الرئيس المخلوع عمر البشير معارك في دارفور (غرب)، وفي ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الجنوبيتين.وأعلن الجيش السوداني أن الأسلحة التي أتلفت الثلاثاء سلّمت "طوعا" في السنوات الثلاث الأخيرة.وقال اللواء الركن عبدالهادي عبدالله، مقرر ومنسق اللجنة العليا لجمع السلاح، "الآن لم يعد الأمر طوعيا"، مؤكدًا أن تسليم الأسلحة "بات إلزاميًا".وتأتي حملة نزع الأسلحة في أعقاب اتفاق لوقف إطلاق النار وقّعته الشهر الماضي الحكومة السودانية مع "جبهة السودان الثورية" وهي تحالف يضمّ خمس مجموعات تمرّد وأربع حركات سياسية، يرمي إلى وضع حد لنزاع مستمر منذ نحو عقدين أوقع مئات آلاف القتلى، خصوصا في دارفور.وينص الاتفاق على دمج تدريجي للمقاتلين المتمردين في وحدات مشتركة مع قوات الأمن الحكومية.والثلاثاء شكّك دبلوماسي غربي في "قبول الفصائل المسلحة بنزع سلاحها"، ولم يشمل الاتفاق كل الفصائل المتمردة.والإثنين شنّت قوات تتبع لحركة "جيش تحرير السودان - جناح عبدالواحد محمد نور" ومقرها دارفور، هجوما وفق ما أعلن الجيش.من جهتها وقّعت "الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال فصيل عبدالعزيز الحلو" اتفاقا منفصلا لوقف إطلاق النار.وبمُوجب هذا الاتفاق المنفصل ستَحتفظ قوات الحلو بسلاحها من أجل "الحماية الذاتية" إلى حين وضع دستور جديد للبلاد يفصل الدين عن الدولة.