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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل حبس متهم بهتك عرض طفل فى القاهرة الجديدة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:49 م
حبس متهم بهتك عرض
حبس متهم بهتك عرض طفل
حسام محفوظ
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أمرت النيابة العامة بحبس متهم هتك عرض صبي (5 سنوات) في القاهرة الجديدة 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، حيث رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام اليومَ تداول مقطع مسجل من إحدى كاميرات المراقبة لإتيان شخص فعلًا مخلًّا بعورته واستدراجه أحد الأطفال داخل سيارة، وأُشير فيما تُدُووِل أن الواقعة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بمتابعة التحقيقات في الواقعة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من والدة الطفل المجني عليه يوم 26 سبتمبر الجاري بهتك المتهم عرض ابنها أمام العقار محل سكنها يوم 21 من ذات الشهر، إذ استدرجه إلى سيارته بزعم رغبته في اللعب معه، وارتكب جريمته داخلها ثم فرَّ هاربًا، وقد شهدت المذكورة بذات مضمون بلاغها في التحقيقات.

وبسؤال النيابة العامة للطفل المجني عليه قرر هتكَ المتهم عرضه بعد أن استدرجه إلى سيارته يوم الواقعة، وقد تعرف على المتهم خلال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا في التحقيقات.
وقد شاهدت النيابة العامة المقطعَ الذي تُدُوول من تفريغ كاميرا المراقبة التي سجلته، وتبين لها من الاستعلام الوارد من الإدارة العامة للمرور أن السيارة المنسوبة للمتهم في المقطع مملوكة له.

وانتدبت النيابة العامة الطبيبَ الشرعيَّ لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه بيانًا لأي آثار مادية للواقعة به، كما انتدبت أحد الضباط المتخصصين بالمساعدات الفنية بوزارة الداخلية لمضاهاة صورة المتهم المضبوط بالصورة المنسوبة إليه في المقطع المتداول، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وتُشدِّد النيابة العامة بمناسبة تلك الواقعة على ضرورةِ منع تداول مثل هذه المقاطع بمواقع التواصل الاجتماعي، حتى وإن كان الغرض حسنًا من تداولها، فتقديمها إلى النيابة العامة أو جهات الاختصاص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأن الوقائع التي تكشف عنها، أَوْلَى من عرضها على العامة من غير المتخصصين، مما يحافظ على حرمة حياة المجني عليهم وخصوصيتهم، ويضمن حسن سير العدالة وعدم المساس بسلامة التحقيقات.

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