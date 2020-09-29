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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأييد سجن نائب مدير أمن القاهرة الأسبق 15 عامًا لقتله زوجته عمدًا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:31 م
سجن نائب مدير أمن
سجن نائب مدير أمن القاهرة الأسبق
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قضت محكمة النقض برفض الطعن الخاص بالمتهم "إيهاب. ح"، نائب مدير أمن القاهرة الأسبق على الحكم الصادر بحقه في ٤ أبريل ٢٠١٧ من محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد ١٥ عامًا ومصادرة السلاح النارى والذخائر المضبوطة في اتهامه بجريمة قتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

تضمن منطوق حكم محكمة النقض بقبول طعن المتهم شكلًا وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة السالبة للحرية السجن ١٥ عامًا ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

تعود تفاصيل القضية إلى يوم ٢٣ ديسمبر ٢٠١٦ عندما أحالت نيابة حوادث جنوب الجيزة تحت إشراف المستشار حاتم فضل المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة المتهم "إيهاب.ح. ر، ٥٩ عامًا"، لواء شرطة متقاعد ونائب مدير أمن القاهرة الأسبق إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهمة قتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار.

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