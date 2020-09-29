وسائل إعلام: حرائق الغابات في محمية طبيعية بإسبانيا اندلعت بفعل فاعل

أفادت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الثلاثاء، بأن شخصا أو أكثر تسببوا في حريق غابة دمر قرابة 400 هكتار من الأراضي في محمية سالبوفيرا الطبيعية في جزيرة مايوركا.ونقلت صحيفة "دياريو دي مايوركا" ومواقع إخبارية أخرى عن الحكومة في مدريد قولها إن التحقيقات أظهرت أن الحريق اندلع في مكانين في وقت واحد.ونقل عن وزير البيئة ميكيل مير قوله إنه سيتم الآن تحديد ما إذا كان الحريق قد اندلع دون قصد أو عن قصد.وتم إخماد الحريق أمس الأول الأحد بعدما استمر لمدة 40 ساعة، مما أدى إلى تدمير مساحة تعادل حجم 600 ملعب كرة قدم. واضطر سكان 20 منزلا بالقرب من بلدية ألكوديا إلى إخلاء منطقتهم.