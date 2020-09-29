«التخطيط» توضح مفهوم التنمية المستدامة ببساطة (فيديو)

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أحد فيديوهات مبادرة "تنمية" التى تتم بالتعاون مع وزارات الدولة للإعلام، والبيئة، والشباب والرياضة بهدف تبني أهداف التنمية المستدامة فى ضوء رؤية مصر 2030.وخلال الفيديو المنشور تناولت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعريف مفهوم التنمية المستدامة، حيث أوضحت أن قضية التنمية المستدامة أحد القضايا المهمة التي لابد من توصيل أهميتها للمواطن المصري.وأكدت السعيد أن التنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق تحسين جودة الحياة للمواطن من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن عملية الاستدامة تكمن أهميتها فى العمل على تحقيق كل أهداف التنمية دون التضحية بحقوق الأجيال القادمة في موارد الدولة.تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه يتم استغلال كل الموارد الموجودة من أجل تحسين حياة المواطن وحصوله على خدمات أفضل تشمل الخدمات الصحية وخدمات المياه النظيفة، بالإضافة إلى حصوله على تعليم أفضل، وتحسين مستوى دخل المواطن.