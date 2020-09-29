وباء كورونا يتسلل إلى أكبر سجن في تونس

كشف مسئول في هيئة السجون والإصلاح التونسية، الثلاثاء، عن إصابة 34 سجينًا على الأقل بفيروس كورونا المستجد في سجن المرناقية، أكبر سجون تونس.وصرح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح سفيان مزغيش، في مؤتمر صحفي، بأن خمسة من أعوان السجون أصيبوا أيضا بالفيروس، فيما يخضع أكثر من 90 سجينا و39 عونا للحجر الصحي.وقال مزغيش: "الوضع الصحي العام مستقر في السجن".ويشكو سجن المرناقية، الذي يضم أكبر عدد من السجناء في تونس ويقع على أطراف العاصمة، من حالة اكتظاظ دائمة بين سجناء وموقوفين.وقال مزغيش: "يجري في الوقت الحالي توجيه السجناء الجدد إلى وحدات سجنية أخرى لتخفيف الضغط على سجن المرناقية".وتشهد تونس قفزات سريعة لأعداد المرضى بفيروس كورونا، وتصنف 17 مدينة كمَنطقة موبوءة، حسب وزارة الصحة.وفي آخر تحديث لها، كشفت الوزارة اليوم عن إصابة أكثر من 1200 شخص بالفيروس خلال 48 ساعة.