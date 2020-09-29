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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي بنجر السكر

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:22 م
بنجر السكر
بنجر السكر
عبدالناصر محمد
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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر أكتوبر.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل السكرية في الآتي:

في العروة المبكرة (زراعة أغسطس):

إجراء العزقة الثانية بداية شهر أكتوبر للزراعات المبكرة، وتضاف الدفعة الثانية من السماد الآزوتى (45 وحدة آزوت فدان) تلقيم بجوار النباتات ثم الرّي على الحَامي، وتجرى العزقة الثالثة نهاية أكتوبر، تصبح بعدها النباتات وسط الخط ويتم الترديم حول جذورها.

في العروة المتوسطة (زراعة سبتمبر):

إجراء العزقة الأولى (خربشة) وتبدأ بعدها عملية الخف على نبات واحد والترديم حوله.

إضافة الدفعة الأولى من السماد الآزوتى تكبيشًا بجوار النباتات ثم الري المعتدل على الحامى مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات ويضاف السماد البوتاسي بمعدل (50 كجم سلفات بوتاسيوم للفدان) تكبيشًا بجوار النباتات مع السماد الآزوتي وإجراء عملية الرى مباشرة بعد التسميد.

العروة المتأخرة (زراعة أكتوبر ومنتصف نوفمبر):

تبدأ الزراعة أوائل أكتوبر وتستمر حتى منتصف نوفمبر، يتم تجهيز الأرض بالحرث والتّنعيم والتسوية ثم نثر سماد السوبر فوسفات (200 كجم ف) وتقسيم الأرض بالقنى والبتون بالتبادل بحيث لا يزيد طول الخط عن 10 أمتار لإحكام عملية الري، وتتم الزراعة في الثلث العلوي من الخط في جور على أبعاد 20 سم بين الجور مع وضع 2-3 بذور بالجورة على عمق 1- 2 سم ثم الري على البارد مع ضرورة تشبع رأس الخط بالمياه.

وتجرى رية المحاياة بعد أسبوع من الزراعة ويستكمل الإنبات بعد 15-20 يومًا، ثم يجرى الترقيع ببذور منقوعة في الماء أو بشتلات سبق زراعتها فى أصص ورقية وقت زراعة الحقل.

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