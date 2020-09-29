نائب: العرب فقدوا زعيمًا مهيبًا له مواقف لا تنسى فى حق مصر

أعرب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ عن عزائه للشعب الكويتي حكومة وشعبًا في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قائلًا: إن الأمة فقدت زعيمًا مهيبًا ذا مواقف لا تنسى في حق مصر وفي صالح كافة القضايا العربية.أضاف في بيان له اليوم أن الحزن الذي عم الشعب الكويتي والمصريون الذين يشاطرون الشعب الكويتي مصابه الجلل، في وفاة أمير الكويت ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.أشار إلى العلاقات المصرية الكويتية الرائدة، والمتينة في مختلف العصور ووقفة مصر بجانب الكويت بعد حدوث الغزو العراقي عام 1990 قائلًا: "الكويت لا يمكن أن تنسى المواقف المصرية تجاهها والأمير الراحل ثمن على الدوام هذه الوقفة لمصر وجيشها في محنة عصيبة".وشدد الدابي أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله كان مناصرًا لكل القضايا العربية وللقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، والكويت لم تبخل على أحد بعطائها وإمكانياتها ووقفت مع الجميع، وسيظل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح زعيما متفردا قاد الكويت الشقيق وعبر به عواصف وأنواء عدة.