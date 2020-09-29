رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب: العرب فقدوا زعيمًا مهيبًا له مواقف لا تنسى فى حق مصر

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:31 م
محمد سعيد الدابي
محمد سعيد الدابي
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
طباعة
أعرب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ عن عزائه للشعب الكويتي حكومة وشعبًا في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قائلًا: إن الأمة فقدت زعيمًا مهيبًا ذا مواقف لا تنسى في حق مصر وفي صالح كافة القضايا العربية.

أضاف في بيان له اليوم أن الحزن الذي عم الشعب الكويتي والمصريون الذين يشاطرون الشعب الكويتي مصابه الجلل، في وفاة أمير الكويت ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

أشار إلى العلاقات المصرية الكويتية الرائدة، والمتينة في مختلف العصور ووقفة مصر بجانب الكويت بعد حدوث الغزو العراقي عام 1990 قائلًا: "الكويت لا يمكن أن تنسى المواقف المصرية تجاهها والأمير الراحل ثمن على الدوام هذه الوقفة لمصر وجيشها في محنة عصيبة".

وشدد الدابي أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله كان مناصرًا لكل القضايا العربية وللقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، والكويت لم تبخل على أحد بعطائها وإمكانياتها ووقفت مع الجميع، وسيظل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح زعيما متفردا قاد الكويت الشقيق وعبر به عواصف وأنواء عدة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار بمراجعة معايير استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة

«أتمنى أن أمثل أمامها ولو مشهدًا واحدًا».. أمنية أحمد رمزى التى لم تتحقق

«الصحة» تكشف عن حقيقة موجة كورونا الثانية في مصر.. وسبب يدعو للاطمئنان (خاص)

التليفزيون الكويتي يقطع برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم

الصور

image description

«ترام الإسكندرية».. هنا بدأت أول وسيلة نقل جماعية في إفريقيا

image description

«القباج» من أسيوط: المبادرات الرئاسية تستهدف تحقيق حياة أفضل للمواطنين

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يوزعان مشروعات للمرأة المعيلة والأولى بالرعاية

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يفتتحان وحدة تدريب وتوظيف

image description

«صنع تماثيل للسيسي وآدم».. «المصري» بـ«مدينة الفخار»: «أنحت أي شيء أراه» (فيديو)

الأكثر قراءة

التليفزيون الكويتي يقطع برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم

السيسى يصدر قرارات بتخصيص أراضٍ للإنتاج الحربى والتموين والمجتمعات العمرانية

بعد التوجيه بصرفها.. منحة العمالة غير المنتظمة 2020 ورابط موقع وزارة القوى العاملة

قرار بمراجعة معايير استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

«ترام الإسكندرية».. هنا بدأت أول وسيلة نقل جماعية في إفريقيا

فنان صيني يطالب ألمانيا ببذل مزيد من الجهود من أجل هونج كونج

تردد قنوات الكويت الرسمية لمتابعة مراسم تأبين الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

أب يغرق ابنه المعاق ذهنيًا فى البحر طمعًا فى أموال التأمين

أيام زمان

عمر الشريف يتعرض لموقف محرج بسبب من رسالة نجيب محفوظ

«موظف بيروقراطي».. كيف وصف نجيب سرور «محفوظ» في رسائله ليوسف إدريس؟

«تسديد ديون مصر وصورة الزعيم على الجنيه».. شائعات بهدف الشهرة

«تعرض للنصب حتى أصيب بمرض السكر».. تاريخ آخر لنجيب محفوظ

مقالات الرأي
منى رجب
متطلبات الرقمنة فى بلدنا
جلال حمام
نعم.. سنكون «أوبك» الغاز فى المنطقة
مؤمن المحمدي
بورسعيد
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. علامة مميزة فى تاريخ مصر
المزيد

الثقافة

الحسيني الثقافية ناعية أمير الكويت: كرس حياته لخدمة الأمة

«نقيب المنشدين» ناعيًا أمير الكويت الراحل: رجل التسامح والسلام

«التنمية الثقافية» يؤجل حفل «التنورة» حدادا على أمير الكويت

الميدان للنشر تشارك بـ9 أعمال جديدة في معرض الإسكندرية 2020