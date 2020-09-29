بعد شائعة إغلاقها.. تعرف على مشروع تطوير حدائق المنتزه بالإسكندرية

•بداية المشروع

•التطوير

•حدائق المنتزه الملكية

•المباني الأثرية والتراثية

تشهد محافظة الإسكندرية العديد من المشروعات القومية والتنموية التي تتم على أرضها خلال الفترة الحالية، من بينها مشروع تطوير حدائق المنتزه الملكية والذي أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء فيه ليكون مزارًا سياحيًا ومتنفسًا لمواطني المحافظة وزائريها.كان قد تداول بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعض المنشورات بإعادة غلق حدائق المنتزه الملكية أمام الجمهور مرة أخرى لإجراء مشروع التطوير التي تشهده الحدائق، وذلك بعد فتحها ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا في بداية سبتمبر الجاري.ونفت إدارة شركة المنتزه للاستثمار السياحي، تلك الشائعات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إغلاق حدائق المنتزه الملكية أمام الجمهور تزامنًا مع مشروع التطوير التي تشهده بعض المناطق داخل الحدائق.وأكد محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي أن كشك الشاى الأثري يستقبل الزائرين والافواج السياحية يوميًا حتى الثامنة مساءً، موضحًا أنه لا صحة لما تداولته مواقع السوشيال ميديا عن إغلاق حدائق المنتزة الملكية أمام الجمهور، لافتًا إلى أنه يوجد عدد كبير من المواقع والمباني الأثرية والتراثية داخل حدائق قصر المنتزه يتم المرور عليها يوميًا من قبل المختصين من الآثار.وتستعرض «الدستور» خلال التقرير التالي مشروع تطوير حدائق المنتزة الملكية وما تحظى به من أماكن سياحية وأثرية.أطلقت إشارة بدء الأعمال في مشروع تطوير حدائق قصر المنتزه في 5 أغسطس 2020، حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسات والتصميمات لتطويرها على يد أشهر بيوت الخبرة العالمية، وجاري حاليًا أعمال التطوير مع إعداد التصميمات من 4 مكاتب استشارية مصرية، وأكثر من 10 شركات مقاولات، كما تتم أعمال التطوير بها على التوازي مع إعداد المخطط الرئيسي لتطوير منطقة المعمورة بكامل مشتملاتها لتتكامل مع المخطط الرئيسي لمشروع تطوير حدائق قصر المنتزه وبتكلفة استثمارية حوالى 5 مليار جنيه.أوضح اللواء بهاء طاحون رئيس مجلس إدارة شركة المنتزه للاستثمار السياحي بالإسكندرية، أن خطة التطوير تشمل إنشاء كبائن جديدة وكافيتريات ومطاعم ومشروعات استثمارية بهدف وضع منطقة المنتزه على خريطة السياحة العالمية، وزيادة الغرف الفندقية، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن منطقة حدائق المنتزه الملكية حق لكل المصريين وأنها ستكون متاحة بعد تطويرها لاستقبال جميع المواطنين.تمتد حدائق المنتزه الملكية على مساحة 370 فدان في حي المنتزه شرق الإسكندرية وتطل على خليج عرف باسم خليج المنتزه وكانت ملكا للأسرة العلوية، ويوجد بها 5 شواطئ للسباحة بينها شاطئان خاصان إضافة إلى قصر المنتزه الملكي الرئيسي المبني على الطراز الفلورنسي الإيطالي وأيضا قصر السلاملك الذي تحول إلى فندق فاخر «السلاملك» بالإضافة إلى تميزها بالأشجار العتيقة، والزهور النادرة.تزخر حدائق المنتزه الملكية بالعديد من المباني الأثرية والتراثية، حيث تضم حوالى 17 مبنى تراثي وأثري ومن أهمها «قصر الحرامليك وقصر السلامليك، وكشك الشاي، والصوبة الملكية، ومبني المركبات الملكية، ومحطة القطار، وبرج الساعة، وكوبري الجزيرة، وفنار المنتزة وطاحونة الهواء أقدم المباني الأثرية بالمنتزه والذي يرجع لعهد محمد على عام 1807».