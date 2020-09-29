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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عصابة تخصصت فى سرقة خط أنابيب البترول بالمنيا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:05 م
ضبط عصابة
ضبط عصابة
المنيا نجلاء فتحي
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ألقت أجهزة الأمن في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا القبض على شخصين ضمن تشكيل عصابى تخصص في سرقة خط أنابيب البترول بالطريق الصحراوي الغربي بين مدينتي سمالوط وبني مزار، وأمرت النيابة العامة ببني مزار حبس 5 متهمين آخرين سرقوا خط البترول 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقي إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية بتمكن وحدة مباحث مركز بني مزار برئاسة الرائد بلال الجنايني رئيس المباحث والعميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال المحافظة، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص جميعهم جاءوا القاهرة لسرقة خط أنابيب البترول بمركزي سمالوط وبني مزار، وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض عليهم وأرشدوا عن 4 سيارات كانوا يستخدمونها لممارسة نشاطهم الإجرامي وخراطيم ومحابس، ثم ألقت أجهزة الأمن القبض على متهمين جدد ليرتفع الإجمالي إلى 7 متهمين جميعهم من القاهرة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق التي أمرت بحبسهم.

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