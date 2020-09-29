إصابات كورونا فى أمريكا تتجاوز الـ7.1 مليون

ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 33891 إصابة جديدة بفيروس كورونا و270 وفاة.وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للإصابات في الولايات المتحدة بلغ سبعة ملايين و129313 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 204598.ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الإثنين مقارنة بتقرير اليوم السابق.ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.