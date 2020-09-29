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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ المنوفية يتفقد القرى المتضررة من ارتفاع منسوب مياه النيل

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 07:48 م
محمد موسى
محمد موسى
ولاء القاضى
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تفقد محمد موسى نائب محافظ المنوفية، عددا من القرى والعزب المتضررة من ارتفاع منسوب مياه النهر بنطاق المحافظة وذلك للاطمئنان على الحالة العامة لأهالي القرى، وبحث سبل تقديم أوجه الرعاية الكاملة لهم.

بدأت الجولة بتفقد عزبة دلهمو البحرية والقبلية التابعة لمركز أشمون، وذلك للمعاينة على الطبيعة وتحديد حجم الأضرار المترتبة على ارتفاع منسوب مياه نهر النيل رافقه سامى سرور رئيس المدينة ومدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة.

وأفاد مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعى بأنه تم الانتهاء من حصر الزراعات المتضررة نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر النيل وجارٍ صرف التعويضات للمتضررين، كما وجه نائب المحافظ رئيس المدينة بإعداد خطة لتسكين الأهالى المتضررين وتوفير سكن بديل، كما أكد على الأهالى بسرعة الإخلاء الفورى حرصا على أمنهم وسلامتهم، جاء ذلك بناءً على شكاوى أهالي القرية.

كما شملت الجولة تفقد جزيرة أبو نشابة بالسادات رافقه فيها رئيس الوحدة المحلية لمدينة السادات، حيث تمت متابعة إنشاء ممشى ترابي لتيسير الحركة المرورية لأهالي الجزيرة تنفيذًا لتعليمات محافظ المنوفية، مشددًا على تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال والعمل بشكل دائم على تأمين الطريق بشكل كافٍ.

جدير بالذكر أنه سبق ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الزراعة بعمل حصر شامل لجميع الزراعات الموجودة ومساحتها لإعفائهم من الإيجار وكذا المبانى المضارة لبحث إمكانية تعويضهم وتخفيف العبء والمعاناة عنهم، مؤكدًا أنه سيتم رصف طريق مدخل جزيرة أبونشابة خلال العام المالى الحالى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالى وتيسيرًا عليهم.

كما تفقد نائب المحافظ جزيرتي جزي ودرانة بمنوف، لبحث اختيار طريق مناسب من بين ثلاثة بدائل تم بحثها مع الأهالي لتسهيل الحركة المرورية لهم، مؤكدًا أنه سيتم اختيار البديل الأكثر أمانًا والأقل تكلفة وتحقيقًا للغرض وحفاظًا على حقوق المواطنين، موجهًا مدير الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بإعداد تصور عن البدائل الثلاثة لعمل الطريق طبقًا للخرائط والصالح العام لاتخاذ القرار المناسب.
محمد موسى
محمد موسى
محمد موسى
محمد موسى

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