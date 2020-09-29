لماذا لُقّب أمير الكويت الراحل بـ«قائد الإنسانية»؟

حمل الشيخ صباح الأحمد الصباح لقب "قائد الإنسانية"، بسبب أياديه البيضاء في العمل الإنساني والمساعدات المقدمة في العالم العربي والدولي، اللقب أطلقه عليه الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون.حصل الشيخ صباح الأحمد على هذا اللقب الذي لم ينله حاكم قبله في سبتمبر 2014، كما سميت الكويت "مركزا للعمل الإنساني" تقديرا لما قدمته، حكاما وشعبا، من مساعدات وأعمال خيرية وصلت إلى جميع أصقاع العالم.ولعب الشيخ صباح دورا كبيرا في توسيع الدور الإغاثي للكويت منذ توليه مقاليد الحكم عام 2006، ليزداد معه حجم المساعدات الإغاثية بشكل ملحوظ، وخصص ما قيمته 10% من إجمالي المساعدات الإنسانية للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية أو الحروب، ثم تبع ذلك قرارات رسمية بمضاعفة المساهمات الطوعية السنوية الثابتة لعدد من الوكالات والمنظمات الدولية.وأطلقت الكويت منذ عام 2014، فعاليات إنسانية ابتدأت بـ"منتدى الكويت الدولي للعمل الإنساني" السنوي، بمشاركة جهات حكومية وأهلية ودولية، لتحقيق أهداف مشتركة لخدمة العمل الإنساني.كما استضافت الكويت المؤتمرات الدولية الثلاثة الأولى للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، حيث عقد الأول في يناير 2013، وتبرعت فيه الكويت بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، فيما ارتفعت قيمة التبرعات الكويتية في المؤتمر الثاني الذي عقد في يناير 2014، إلى 500 مليون دولار، وتبرعت بمبلغ مماثل في المؤتمر الثالث الذي عقد في مارس 2015.وشاركت الدولة بقيادة الأمير الراحل عن عالمنا اليوم، في مؤتمر المانحين الرابع لسوريا الذي استضافته لندن في فبراير 2016، وقدمت فيه الكويت مبلغ 300 مليون دولار على مدى 3 سنوات.وفي العراق، حرصت الكويت على مد يد العون والإغاثة للنازحين واللاجئين العراقيين حتى أصبحت حاليا من أكبر المانحين، مما دفع بالحكومة العراقية إلى الإشادة بالجهود الإنسانية الكويتية الهادفة إلى تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب العراقي.واستضافت الكويت في يوليو "مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار وتنمية العراق"، وبلغت تعهدات الدول المشاركة في المؤتمر 30 مليار دولار، عبر قروض وتسهيلات ائتمانية واستثمارات، قدم الكويت للعراق منها ملياري دولار، وهو ما تعهدت به في المؤتمر.كما لم يغب الاهتمام الكويتي سياسيا وإنسانيا عن اليمن، فأعلنت الكويت في عام 2015، تبرعها بمبلغ 100 مليون دولار، لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.أما القضية الفلسطينية، فلا تزال تلقى اهتماما كويتيا كبيرا، وخصوصا فيما يتعلق بإغاثة الشعب الفلسطيني منذ عشرات السنين، وفي حين كانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تشكو باستمرار من تدني ما تتلقاه من تبرعات، كانت الكويت تقدم التبرع تلو التبرع لتغطية احتياجات الوكالة، فقدمت في 2009، مبلغ 34 مليون دولار، تبعه مبلغ 15 مليون دولار في عام 2013.وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقطع التليفزيون الرسمي الكويتي بثه ليذيع آيات من القرآن الكريم.وأعلنت الكويت في 18 يوليو الماضي نقل بعض صلاحيات أمير البلاد لولي عهده نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عاما)، إثر دخول الأمير المستشفى.ومنذ 23 يوليو، مكث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج الطبي بعد جراحة خضع لها في الكويت.وأجرى الصباح عام 2019 رحلة علاجية في الولايات المتحدة استمرت 6 أسابيع، تخللها إلغاء لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب وضعه الصحي.وولد الشيخ صباح الأحمد في 16 يونيو عام 1929، ودخل «المدرسة المباركية» ومن ثم أُوفد إلى بعض الدول لا سيما الأجنبية منها للدراسة واكتساب الخبرات والمهارات السياسية التي ساعدته في ممارسة العمل بالشأن العام.