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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

يوم النصر.. كيف حولت مصر «يوم كيبور» لذكرى حزينة فى إسرائيل؟

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:00 م
يوم النصر
يوم النصر
هاجر رضا
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لا يمكن للعالم أن ينسى ما حدث في الـ6 من أكتوبر 1973. فكان ما وقع من جنود الجيش المصري أشبه بأفلام هوليوود، خاصًة بعد ما زعمته قوات جيش الاحتلال بأن خط بارليف حصن منيع لا يمكن لأحد أن يتخطاه، إلا أن إرادة المصريين القوية حوّلت هذا الخيال إلى ركام من التراب تحت أرجلهم.

في الذكرى الـ47 لحرب أكتوبر، يرصد "الدستور" ما حدث في يوم نصر أكتوبر في إسرائيل.

كان يوم النصر عند المصريين هو يوم كيبور عام 1973 داخل إسرائيل، إذ تتوقف الحياة تماما ويصوم فيه اليهود ويقومون بأداء الصلوات، وهو أكثر الأيام قداسة عند اليهود وأكثر الأيام التي تصبح فيها إسرائيل في أشد حالات الضعف.

حرب أكتوبر بمثابة رد على نكسة 1967، واستيلاء إسرائيل على شبه جزيرة سيناء، مع احتلال هضبة الجولان كما انتزعت الضفة الغربية من الأردنيين وبعدها استرد المصريون ما اغتصب منهم.

ويوم كيبور من المناسبات الدينية التي يتبعها اليهود غير المتدينين أيضًا، خاصًة في إسرائيل حيث تحترم الأغلبية الساحقة من اليهود العلمانيين الحظر على  السفر بسيارات في هذا اليوم (مع أنهم لا يحترمون هذا الحظر الديني في أيام السبت والأعياد الأخرى)، ويعتبر عدم الصيام في يوم كيبور هو أحد الدلائل الرئيسية على ترك الدين بشكل تام أو على الانتماء إلى اليهود العلمانيين، إذ كانت هذه الوصية الدينية ذات أهمية كبيرة في نظر اليهود "التقليديين"، أي اليهود الذين يتبعون وصايا الدين بشكل جزئي، وتحوّل هذا اليوم من الفرح إلى الحزن والكآبة بسبب الضربة التي تلقوها من الجيش المصري آنذاك.

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