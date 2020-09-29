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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زوجة الأمير هاري تخسر دعوى «انتهاك خصوصية» ضد صحيفة بريطانية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 07:56 م
زوجة الأمير هاري
زوجة الأمير هاري
وكالات
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خسرت زوجة الأمير هاري، حفيد الملكة البريطانية، دعوى "انتهاك خصوصية" أقامتها ضد صحيفة بريطانية، في إحدى جولات المحاكمة التي من المقرر أن تبدأ العام القادم.

وتقاضي ميجان ماركل، دوقة ساسيكس، دار نشر أسوشيتد نيوزبيبرز، بشأن مقالات نشرت العام الماضي في صحيفة "ميل أون صنداي" شملت أجزاء من خطاب بخط اليد أرسلته إلى أبيها توماس ماركل البعيد عنها، في أغسطس 2018.

وقضت المحكمة العليا البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأنه بوسع الصحيفة تعديل القضية بضم تفاصيل من سيرة ذاتية نشرت مؤخرا إلى أوراق الدعوى، وكذلك بعدما كانت الصحيفة طلبت الإذن بتعديل القضية بذريعة أن "ميجان وهاري تعاونا في إصدار سيرة ذاتية عنهما بعنوان (العثور على الحرية) نشرت في أغسطس الماضي"، قبل بدء المحاكمة التي من المقرر أن تبدأ في 11 يناير وتستمر ما بين 7 إلى 10 أيام.

وقال محامو الصحيفة إن هذا يبين أن ميجان تعمدت أن تخرج بعض التفاصيل الخاصة للعلن بما فيها مضمون الخطاب.

وقالت القاضية فرانشيسكا كاي إنه رغم عدم اطلاعها على مدى قوة حجة الصحيفة فإنه لا يمكن القول إن التعديلات "حقيقة لا مراء فيها أو محض خيال".

ويعيش الزوجان هاري وميجان حاليا في كاليفورنيا بعد تخليهما عن مهامهما الملكية في مارس الماضي.

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