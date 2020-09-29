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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

لخلافات مع زوجته.. موظف يستدرج الأطفال لاغتصابهم بالتجمع

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 07:54 م
موظف يستدرج الأطفال
موظف يستدرج الأطفال
هدير مصطفي
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دلت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى واقعة قيام موظف باستدراج طفل لاغتصابه داخل سيارة، بالتجمع الأول، على أن المتهم يعمل بشركة قطع غيار شهيرة.

وأضافت التحريات أن المتهم متزوج وعلى خلافات مع زوجته منذ فترة، وقام باستدراج طفل لهتك عرضه منذ فترة قصيرة، ولكن عندما قام الطفل بالصراخ تركه ولاذ بالفرار.

وشهدت منطقة التجمع الأول واقعة مؤسفة عندما أقدم موظف على استدراج طفل عمره 5 سنوات، وحاول اغتصابه داخل سيارة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم تامر عبدالشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، مفاده تلقى بلاغ بتعرض طفل لاعتداء جنسي داخل سيارة، وبالانتقال والفحص تبين أن موظفا بشركة استدرج طفلا عمره 5 سنوات، وحاول اغتصابه، وتم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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