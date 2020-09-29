لخلافات مع زوجته.. موظف يستدرج الأطفال لاغتصابهم بالتجمع
الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 07:54 م
هدير مصطفيطباعة
دلت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى واقعة قيام موظف باستدراج طفل لاغتصابه داخل سيارة، بالتجمع الأول، على أن المتهم يعمل بشركة قطع غيار شهيرة.
وأضافت التحريات أن المتهم متزوج وعلى خلافات مع زوجته منذ فترة، وقام باستدراج طفل لهتك عرضه منذ فترة قصيرة، ولكن عندما قام الطفل بالصراخ تركه ولاذ بالفرار.
وشهدت منطقة التجمع الأول واقعة مؤسفة عندما أقدم موظف على استدراج طفل عمره 5 سنوات، وحاول اغتصابه داخل سيارة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم تامر عبدالشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، مفاده تلقى بلاغ بتعرض طفل لاعتداء جنسي داخل سيارة، وبالانتقال والفحص تبين أن موظفا بشركة استدرج طفلا عمره 5 سنوات، وحاول اغتصابه، وتم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
وأضافت التحريات أن المتهم متزوج وعلى خلافات مع زوجته منذ فترة، وقام باستدراج طفل لهتك عرضه منذ فترة قصيرة، ولكن عندما قام الطفل بالصراخ تركه ولاذ بالفرار.
وشهدت منطقة التجمع الأول واقعة مؤسفة عندما أقدم موظف على استدراج طفل عمره 5 سنوات، وحاول اغتصابه داخل سيارة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم تامر عبدالشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، مفاده تلقى بلاغ بتعرض طفل لاعتداء جنسي داخل سيارة، وبالانتقال والفحص تبين أن موظفا بشركة استدرج طفلا عمره 5 سنوات، وحاول اغتصابه، وتم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.