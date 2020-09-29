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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رمضان 2021: 5 أسباب تشعل الصراع في الدراما المصرية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:32 م
رمضان
رمضان
محمد مجدي
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مفاجآت عدة يحملها الماراثون الرمضاني المقبل جعلت منه واحدًا من المواسم المميزة في تاريخ الدراما المصرية، خاصة بعدما تم الإعلان عن مشاركة أكثر من 13 مسلسلًا خلال أيام الشهر المبارك.

ويتميز موسم رمضان 2021 بالعديد من الأمور التي تجعله مشتعلًا قبل أن ينطلق بشهور نرصدها في النقاط التالية.

• ثنائيات رمضان
يتميز السباق الرمضاني المقبل بعامل "الثنائيات"، حيث نجد أكثر من نجم يحمل بطولة المسلسل وهو ما يجعل مشاهدة العمل أكبر باعتبار أن لكلا النجمين شعبية كبيرة، لعل أبرز هذه الأعمال مسلسل "نسل الأغراب" الذي يشهد تعاون درامي أول بين أحمد السقا وأمير كرارة، كما أن التعاون بين النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد في مسلسل "عش الدبابير" من الأمور الجديدة على المشاهد خلال أيام شهر رمضان، وعلى نفس المنوال يأتي التعاون بين طارق لطفي وخالد الصاوي في مسلسل "القاهرة كابول" واحدة من الثنائيات المرتقبة خلال الموسم.

• عودة الغائبين
يأتي شهر رمضان بالعديد من المفاجآت التي من ضمنها عودة عدد كبير من الغائبين، حيث يعود الفنان الكبير يحيى الفخراني مرة أخرى للدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "نجيب زهي زركش" بعد فترة غياب استمرت عامين منذ آخر أعماله "بالحجم العائلي" 2018، كما تعود الفنانة منى زكي مرة أخرى للدراما المتلفزة بمسلسل "تقاطع طرق" بعد غياب 4 أعوام منذ أخر أعمالها "أفراح القبة" عام 2016، وتعود هند صبري بعد غياب 3 أعوام بمسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز، ومؤخرًا أعلنت ياسمين رئيس العودة بعد طول غياب استمر 8 سنوات لدراما رمضان بدور بطولي من خلال مسلسل "موسى" مع محمد رمضان.

• قصص مخابراتية جديدة
وخلال دراما 2021 نجد مشاركة أعمال وطنية مخابراتية مرة أخرى بعدما استطاعت هذه النوعية من الأعمال أن تجد طريقها لقلوب المصريين طوال السنوات الماضية والتي كان آخرها مسلسل "الزيبق" للنجم كريم عبد العزيز الذي حقق خلاله نجاح كبير، ليشارك في رمضان المقبل مُسلسلين يتناولا عدة قصص مخابراتية أولهما "هجمة مرتدة" لأحمد عز و"القاهرة - كابول" لطارق لطفي.

• (الاختيار 2)
ومن أبرز المفاجآت في دراما رمضان تعاون كريم عبد العزيز وأحمد مكي في مسلسل "الاختيار" بجزئيه الثاني، حيث يعد هذا العمل أول تعاون يجمعهما فنيًا، وينتظره الجمهور بلهفة شديدة، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في جزئه الأول رمضان الماضي.

• أعمال مؤجلة
واجه الموسم الرمضاني الماضي عددًا كبيرًا من التأجيلات بسبب واقع كورونا المرير الذي أجّل العديد من الأعمال الدرامية التي كان الجمهور في انتظارها، ليتم تأجيل هذا الانتظار عامًا كاملًا، بسبب انتشار الفيروس وتوقف الصناعة لفترة طويلة، إلاّ أنه خلال رمضان 2021 سيعاود هؤلاء الفنانين تصوير أعمالهم المؤجلة ومن ثم سيتم عرضها للجُمهور، لعل من أبرز هذه الأعمال المرتقب عرضها في الماضي مسلسل منى زكي الجديد ومُسلسل مي عز الدين "خيط حرير" ومسلسلي "هجمة مرتدة" و"القاهرة - كابول".

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