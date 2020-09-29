«مخازن صواريخ لحزب الله».. نتنياهو يحذر من كارثة جديدة في بيروت

تحدث رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن كشف مقرات سرية لـ"حزب الله" اللبناني.وقال نتنياهو إنه لدى الأمين العام لـ حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، مخازن صواريخ على بعد متر من مستودعات غاز قرب مطار بيروت.وأضاف نتنياهو: "أقول لسكان حي "الجناح" في بيروت، حيث يخبئ حزب الله الصواريخ قرب شركة الغاز ومستودعات الغاز.. يجب عليكم التصرف بسرعة والاحتجاج لأنها ستكون كارثة جديدة في حال حصل انفجار".