روسيا تطالب دول «بريكس» بتشكيل هيكل دولي للعالم ما بعد كورونا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه يتعين على دول مجموعة "بريكس" القيام بدور نشط في تشكيل هيكل دولي لعالم ما بعد "كورونا".وقالت زاخاروفا، بمناسبة بدء المشاورات بين الممثلين الرسميين لوزارات خارجية دول "بريكس" لقضايا المعلومات، اليوم الثلاثاء: "نحن مقتنعون بأن مجموعة "بريكس" يمكنها، بل وينبغي لها، أن تشارك بنشاط في تشكيل هيكل دولي لعالم ما بعد "كورونا".وأضافت زاخاروفا: "على مدار العقد الماضي استقرت مجموعة "بريكس" بصفتها صيغة فعالة للشراكة، وقد قطعت هذه المجموعة طريقا كونها منصة غير رسمية لتبادل الآراء حول جدول الأعمال الملحة ووصولا إلى شبكة ناضجة للتعاون متعدد الأوجه، الذي يغطي معظم مجالات التفاعل بين الدول".يُذكر أن مجموعة "بريكس" تضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وتهدف لتطوير حوار وتعاون شاملين بين هذه الدول.