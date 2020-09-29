الخليج العربي للنفط: استئناف الإنتاج بحقل السرير الليبي

قال رئيس شركة الخليج العربي للنفط، اليوم الثلاثاء، إن حقل السرير النفطي الليبي قد استأنف الإنتاج، وذلك بعد أن رفعت قوات من شرق البلاد حصارا ضربته لثمانية أشهر على منشآت الطاقة.لكن محمد شتوان رئيس الشركة لم يذكر رقما لمستويات الإنتاج في السرير، الذي كان يضخ أكثر من 300 ألف برميل يوميا العام الماضي.