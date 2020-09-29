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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الخليج العربي للنفط: استئناف الإنتاج بحقل السرير الليبي

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:27 م
حقل السرير الليبي
حقل السرير الليبي
وكالات
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قال رئيس شركة الخليج العربي للنفط، اليوم الثلاثاء، إن حقل السرير النفطي الليبي قد استأنف الإنتاج، وذلك بعد أن رفعت قوات من شرق البلاد حصارا ضربته لثمانية أشهر على منشآت الطاقة.

لكن محمد شتوان رئيس الشركة لم يذكر رقما لمستويات الإنتاج في السرير، الذي كان يضخ أكثر من 300 ألف برميل يوميا العام الماضي.

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