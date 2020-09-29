ضبط سايس أثناء سرقته سيارة باستخدام ونش فى مصر الجديدة
الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:03 م
هدير مصطفيطباعة
تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط سايس أثناء سرقته سيارة باستخدام ونش بمنطقة مصر الجديدة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مباحث قسم شرطة مصر الجديدة مفاده ضبط سايس أثناء سرقتة سيارة ملاكى باستخدام ونش، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة وأن السيارة مركونة من فترة فقام بإحضار ونش وسرقها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مباحث قسم شرطة مصر الجديدة مفاده ضبط سايس أثناء سرقتة سيارة ملاكى باستخدام ونش، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة وأن السيارة مركونة من فترة فقام بإحضار ونش وسرقها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.