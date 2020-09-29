ضبط سايس أثناء سرقته سيارة باستخدام ونش فى مصر الجديدة

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط سايس أثناء سرقته سيارة باستخدام ونش بمنطقة مصر الجديدة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مباحث قسم شرطة مصر الجديدة مفاده ضبط سايس أثناء سرقتة سيارة ملاكى باستخدام ونش، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة وأن السيارة مركونة من فترة فقام بإحضار ونش وسرقها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.