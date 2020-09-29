تكريم 5 من أساتذة جامعة طنطا لجهودهم في إدارة أزمة كورونا

كرم مجلس جامعة طنطا، اليوم، برئاسة الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، كل من: الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي، والدكتور محمد حنتيرة مدير المستشفى الرئيسي، والدكتور محمد سمير، مدير مستشفى العزل الجامعي، بمنحهم درع الجامعة وشهادة تقدير، نظرًا لجهودهم المبذولة في إدراتهم لأزمة إنتشار فيروس كورونا والإشراف على مستشفيات العزل بالجامعة، ومستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة والتي كلفت كلية الطب بمتابعتها.وفي السياق ذاته، كرم مجلس الجامعة الدكتورة رانيا عبده الإمام وكيل كلية التربية النوعية للدراسات العليا والبحوث، على ما حققته من إنجاز خلال فترة توليها إدارة مركز المؤتمرات بالجامعة، بمنحها شهادة تقدير ودرع الجامعة، كما منحها الدكتور عماد عتمان، درع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيدًا بدورها ومثمنًا جهودها في النهوض بالمركز.